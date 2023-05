Asus TUF Gaming RTX 4070

Leggi su scartoff

(Di venerdì 26 maggio 2023) Recensione scheda grafica , equipaggiata con una soluzione di raffreddamento adeguata e ottimizzata in fabbrica per ottenere le massime prestazioni. Questa varianteha una velocità di clock elevata e doppio BIOS e giustifica il suo prezzo maggiorato rispetto alla versione Founder’s Edition. La scheda grafica dispone di una memoria grafica da 12 GB e di un avanzato sistema di raffreddamento a tripla ventola, il quale consente di ottenere un aumento delle prestazioni del 4-5% rispetto alla Founder’s Edition, mantenendo un funzionamento straordinariamente silenzioso. In questa recensione, vedremo quali sono le principali caratteristiche tecniche e le prestazioni di questa potentissima scheda grafica di. recensione L’ è caratterizzate da un sistema di raffreddamento semi-passivo progettato per regolare le temperature in modo efficiente. Quando ...