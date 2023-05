Assunzioni docenti sostegno da Gps | il decreto è in arrivo Gli ultimi aggiornamenti in DIRETTA con Pacifico Anief alle ore 14 | 30

...un emendamento e speriamo che il Governo ripensi a tutta questa questione sulle" ha ... Senza dimenticare i tanti'ingabbiati', cioè quelli che già sono di ruolo ed hanno maturato il ...... la mobilità per ineo - assunti e per i trasferimenti al 100% dei dirigenti scolastici; il doppio canale conin ruolo su posti comuni anche da GPS e per titoli conseguiti all'...'Vuole fare dellenell'ambito del piano del PNRR, concordato con il precedente governo - spiega il sindacalista autonomo - ma usa strumenti vecchi, che secondo noi non sono risolutivi. E ...

Assunzioni docenti 2023/24, le previsioni sulle immissioni in ruolo su posti comuni e sostegno Scuolainforma

Per domani, venerdì 26 maggio 2023, come abbiamo riportato, è stato proclamato uno sciopero che coinvolge il settore dell’istruzione da Usb Scuola, l’Unione Sindacale di Base. Queste le cinque richies ...I dati in questione inducono a una riflessione semplice: nulla cambia da un anno all’altro circa la mobilità per la classe di concorso A046 ...