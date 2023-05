Ascolti tv ieri | Ulisse batte di poco Zelig in replica Barbara d' Urso oltre il 18%

..."Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso - ha detto Fiorello - L'ho sentito. Mi ... ha detto Gigi D'Alessio a Repubblica lodando il conduttore e direttore artistico per i suoi...L'ho sentito. Mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo - ha raccontato Fiorello ... è probabile che Amadeus mantenga entrambi gli incarichi, visto anche il numero diche la ...L'ho sentito. Mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo - ha raccontato Fiorello ... è probabile che Amadeus mantenga entrambi gli incarichi, visto anche il numero diche la ...

Ascolti TV ieri 22 maggio 2023: boom di Report, Porro invece cala Affaritaliani.it

Il programma principale della serata del 25 maggio vede il ritorno di Ulisse con Alberto Angela su Rai1 in contrapposizione con le repliche di Zelig ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 25 maggio 2023 Su Rai 1 è andato in onda Ulisse. Su Rai 2 Greta. Su Rai 3 A mano disarmata. Su Rete 4 Dritto e rovescio.