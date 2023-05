Artifici e falsità | la grande sfida dell’informazione

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 26 maggio 2023) L’informazione al centro dell’attenzione. Come sempre, potremmo dire, più di sempre. Tra i molti spunti che la cronaca offre ne possiamo mettere in fila tre, rappresentativi del fenomeno che cercheremo di descrivere: gli avvicendamenti alle direzioni dei telegiornali e radiogiornali della Rai, l’incidenza sul comparto dell’intelligenzaale, i contenuti del Festival dell’Economia organizzato a Trento dal Sole 24 Ore. Lo spoil system in Rai, o quello che ne ha il sapore in salsa nostrana, fa gridare molti allo scandalo ma non indica nulla di nuovo. Da sempre gli equilibri politici e di governo si trasferiscono all’azienda di Stato – giusto o sbagliato che sia – e molte delle nomine a cui abbiamo assistito erano ampiamente annunciate. Per quanto le persone sacrificate siano dotate dicapacità professionale non si può ritenere che non siano ...