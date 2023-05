Arrivata tardi De Angelis | terribile verità su Schlein e Pd

Leggi su iltempo

(Di venerdì 26 maggio 2023) L'opposizione al governo Meloni è debole. Parola di Alessandro De, vicedirettore dell'Huffington Post. Ospite del talk preserale su La7 “Otto e Mezzo”, venerdì 26 maggio, il giornalista ha graffiato Ellye il PD sia per il silenzio assordante sull'alluvione in Emilia-Romagna sia per le blande proteste sull'elezione - giudicata inopportuna e insoddisfacente - di Chiara Colosimo alla presidenza della Commissione Antimafia. “In Emilia-Romagna,si è vista al nono giorno in una camminata per campi sperduti… lo dico con dolore perché vorrei un PD radicato, forte, combattivo, ma la sua assenza è metafora di una linea che a oggi non incide” ha detto Deprima di dare il colpo di grazia: “Ci si agita tanto sugli slogan, dall'immigrazione al Pnrr, ma quando si va al dunque è niente”. La ...