Solo dai messaggi che micapisco che si è fatto una cosa grossa. Si sente che abbiamo ... Sarà ancora più difficile, anche se abbiamoin più (Fazzini, Baldanzi, Belardinelli). Il nostro ...Tutti segnali questi chenel momento probabilmente decisivo della guerra in Ucraina , con ... come da accordi presi a inizio anno, ha annunciato che sta per dislocare delletattiche ...Dallo scorso 24 febbraio il copione è stato sempre lo stesso al momento di fornire all'Ucrainaoccidentali avanzate: dapprima è toccato ai missili a medio raggio Himars, poi è stata la volta dei ...

Arrivano le armi tattiche in Bielorussia. Lukashenka crede ancora a Putin Il Foglio

Delle armi tattiche in Bielorussia, il dittatore di Minsk non sarà padrone e anzi, si metterà in casa un nuovo ricatto di Mosca: potente, pericoloso, a due passi dall’Unione europea. Probabilmente lo ...A Minsk è stato firmato un accordo fra i ministri della Difesa dei due Paesi per lo stoccaggio di armi nucleari russe in uno speciale deposito in territorio bielorusso.