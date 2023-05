Arriva ‘Pickleball Mania’ | primo podcast sul ‘gemello diverso’ del padel

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 maggio 2023) È uscito, ilin Italia sullo sport gemello diverso del. Lo ha realizzato l’agenzia Podmedia per Decathlon Italia. Il ciclone pickleballdagli Stati Uniti: negli Usa è lo sport del momento e c’è già chi è pronto a scommettere che questo tennis in slow motion anche in Italia avrà un successo incredibile come il. Il pickleball viene definito uno sport divertente, economico, facile da imparare e adatto a giocatori di tutte le età. Nelviene ricostruita la storia di questa disciplina, oggi rappresentata da federazioni sportive e praticata da personaggi molto conosciuti come Bill Gates e Lebron James. Negli Usa – viene detto nel– il pickleball viene insegnato nelle scuole e ...