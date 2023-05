Arriva la nuova soap dell’estate “La Promessa” | le anticipazioni

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 26 maggio 2023) Chi persegue la verità, sa porre un limite al proprio desiderio di giustizia per unafatta? Esiste qualcosa che possa placare questa sete? Che sappia far dimenticare chi ti ha rovinato la vita? Una donna, il suo coraggio e una grande passione d’amore, sono gli ingredienti de «La»,di Canale 5, in onda dal 29 maggio, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.45. Prodotta da StudioCanal, in collaborazione con Bambú Producciones (Grand Hotel, Una Vita, Un altro domani), di cui Mediaset si è assicurata l’esclusiva assoluta per l’Italia, La Promesa innova il formato dellepomeridiane, con una proposta narrativa che non ha precedenti, in termini di qualità del racconto e per quanto riguarda gli aspetti produttivi. Leggi anche –> Il Volo Tutti per Uno, ecco gli ospiti e le ...