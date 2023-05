Armi russe e cinesi Così Hezbollah mostra i muscoli al confine con Israele

Leggi su formiche

(Di venerdì 26 maggio 2023) La Resistenza Islamica, ala combattente del gruppo militante libanese, s’èta nei giorni scorsi in una rara esercitazione pubblica. L’obiettivo è dare una dizione della sua potenza di combattimento, nel tentativo apparente di ricordare al popolo libanese, ae all’Iran la sua capacità militare e il suo ruolo nella regione. Priorità per gli uomini di Hassan Nasrallah in questa fase di rimodellamento degli equilibri nell’area che va dal Levante mediterraneo al Golfo Persico. La dizione militare è stata insolita non solo perché è stata resa pubblica — con quasi 400 spettatori tra cui diversi giornalisti invitati a partecipare. Un’altra particolarità è la location: le manovre si sono svolte a sole 12 miglia a nord delisraeliano, in un’area in cui ...