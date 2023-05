Arisa sogna di innamorarsi | “Se continuo con queste pretese | resterò zitella”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 26 maggio 2023), reduce dal successo di “Amici”, sta vivendo un momento magico per la sua carriera, un po’ meno nella vita privata. La cantante è single dopo la fine della sua sofferta storia-non storia d’amore con Vito Coppola, suo partner a “Ballando con le Stelle”. Dopo che la relazione con il ballerino era giunta al capolinea,aveva annunciato al settimanale “Oggi”: “Ci rinuncio all’amore”. Adesso però l’artista ha cambiato idea e ha tirato le somme. In una recente intervista a “Verissimo”, ha rivelato di essere “scappata tante volte perché non mi sentivo all’altezza oppure pretendevo di essere amata come volevo io, ma le persone ti amano come possono. Accettare questa cosa è sinonimo di crescita. A 40 anni l’ho accettato”. Adessovuole: “Vorrei una cosa bella, semplice, reciproca, ...