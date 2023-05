Ariccia – Sgomberato immobile del comune occupato

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 maggio 2023) – Polizia Locale e Carabinieri della Stazione dihanno svolto ieri un’azione congiunta che ha portato alla denuncia al Tribunale di Velletri di un extracomunitario che occupava abusivamente undi proprietà del. “Nei giorni scorsi – ha commentato il Comandante della Polizia Locale diFrancesco Caporaso – alcuni cittadini e personale di sicurezza operante all’interno di Parco Chigi, avevano segnalato attività ritenute inusuali per la zona. Quando questa mattina, d’accordo con i colleghi dell’Arma, abbiamo deciso di intervenire, abbiamo trovato un giovane che dormiva all’interno del gabbiotto di legno posizionato in prossimità dei giardini di Piazzale Menotti Garibaldi che di norma è usato come punto informazioni o biglietteria per eventi ma che, attualmente, non viene utilizzato e lo ...