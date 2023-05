Apre il portellone dell' aereo mentre atterra | panico in Corea del Sud

Momenti di panico su un volo dell' Asiana Airlines quando u n uomo di 30 anni ha aperto la porta di emergenza durante l'atterraggio all'aeroporto di Daegu in Corea del Sud . Ovviamente il resto dei ...Su un aereo dell'Asiana Airlines, u n passeggero ha aperto ildi emergenza mentre il velivolo si trovava ancora a 213 metri dal suolo. L'uomo, di circa 30 anni, è stato immediatamente ...Corea del Sud, un uomoildi un aereo in volo

Passeggero apre il portellone dell'aereo, paura su un volo in Corea del Sud TGCOM

Un uomo ha aperto il portellone di un’uscita di emergenza su un aereo mentre era in fase di atterraggio. È successo venerdì in Corea del Sud, sul volo della Asiana Airlines. Il velivolo, diretto allo ...Mancava pochissimo all’atterraggio ma il volo si è trasformato in un incubo ed una tragedia sfiorata. Su un aereo dell’Asiana Airlines, u n passeggero ha aperto il portellone di emergenza mentre il ve ...