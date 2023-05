Apre il portellone dell' aereo in volo | terrore e feriti

L'A321 di Asiana Airlines ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Daegu in Corea del Sud dopo che una delle porte d'emergenza era stata aperta in volo da un passeggero. Nove ...Ilè rimasto parzialmente aperto per qualche minuto, fino a quando l'Airbus ha toccato terra. La velocità di atterraggio di un Airbus 321 è di circa 262 chilometri orari. Non ci sono stati ...La cronologia degli eventi non è chiara, ma ildell'aereo è stato aperto verso la fine del volo intorno alle 12:45 ora locale, hanno riferito i media sudcoreani. Questo video condiviso dai ...

Passeggero apre portellone aereo, paura su volo in Sud Corea TGCOM

C'erano almeno 200 passeggeri sul volo OZ8124 atterrato all'aeroporto internazionale di Daegu: almeno 9 persone sono state portate in ospedale ...La polizia ha arrestato un uomo di 30 anni. L'aereo è atterrato in sicurezza, ma con il portellone ancora aperto, all'aeroporto internazionale di Daegu (circa… Leggi ...