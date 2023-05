Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | sabato 27 maggio

... ecco tutte leprima dell'interruzione per il weekend A differenza di altri prodotti, come ad esempio quello lì che è venuta sul palinsesto nazionale MediasetAmara, Sei Sorelle ...... nella tua casella di posta elettronica, segnalazioni edal sito e dalle nostre ... oggi scomparse, con cui Homo sapiens ha condiviso laper gran parte della sua esistenza ACQUISTA L'...Amara: tutti i cittadini cercano di salvare Cukurova, ma Hatip Dopo aver origliato la conversazione tra i due uomini sconosciuti, Fekeli si dirige immediatamente nella tenuta ...

Terra amara, le anticipazioni dal 28 maggio al 3 giugno 2023 Today.it

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 maggio, alle 14.10, Mujgan ha spedito a Demir un filmato compromettente. Dopo ...Destino infausto per Mujgan in Terra Amara. La moglie di Yilmaz, una volta rimasta vedova, morirà a sua volta in un incidente aereo.