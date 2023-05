Annunziata senza coraggio | ecco la verità sull’addio di donna Lucia

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 26 maggio 2023) In Rai va in onda mezz’ora in meno. E due, dopo Fabio Fazio anche-la comunista– lascia la Rai. Dimissioni irrevocabili perché dice “non condivido nulla di questo governo”. Evviva la chiarezza e verrebbe da complimentarsi perché dare le dimissioni, sia pure dopo aver guadagnato una montagna di soldi. Non è cosa comune, soprattutto tra i giornalisti. Ma i veri ringraziamenti sono per aver plasticamente svelato il vero volto, tutt’altro che democratico, dell’intellettuale comunista organico al partito, per il quale il servizio pubblico o è di sinistra o non può essere. Chi se ne frega se una giornalista condivida o non condivida le politiche di un governo letto dal popolo? Lei dovrebbe limitarsi a raccontarlo il governo e semmai criticarlo, detto che non risulta che il nuovo corso Rai ...