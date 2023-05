Annunziata e l' ipotesi candidatura alle Europee col Pd Non hanno nemmeno avuto il coraggio di affrontarmi

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 26 maggio 2023) Luciaha deciso di chiudere la sua esperienza in Rai dando le "dimissioni irrevocabili". La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le nomine dei direttori dei telegiornali, vissute dalla conduttrice - si legge su Repubblica - come un modo per occupare il servizio pubblico. Per sostituire all'egemonia culturale della sinistra quella della destra. E mentre l'Ad Sergio dice che il suo addio è un "peccato", lei ci crede poco. La destra meloniana, è il ragionamento della conduttrice, vuole impadronirsi della Rai per piegarla alla nuova narrazione del governo. E lei non ha voglia di fare la prigioniera politica. "In ogni caso dopo giugno - dice- dovranno trovarsi qualcun altro per occupare quello spazio nel palinsesto. E non sarà facile. Esattamente come per "Che tempo che fa".