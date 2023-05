Anm | oggi sciopero di 24 ore | stop a metro | bus e funicolari

(Di venerdì 26 maggio 2023) Anche Anm aderisce allodi 24 ore proclamato da Usb per la giornata di: ecco le fasce di garanzia per, bus e. Anm informa che, venerdì 26 Maggio, la Organizzazione Sindacale USB ha proclamato un’azione didi 24 ore in adesione allonazionale di 24 ore di tutte

Tra i relatori spiccano i nomi di Paolo Savio - per anni sostituto procuratore a Brescia enel pool della Direzione nazionale antimafia - e Luca Palamara , ex presidente dell'. Alla fine del ...Abbiamo incontrato l'ex presidente dell', Luca Palamara , autore dei best seller che mettono a nudo le insipienze della magistratura. Che ne èdel "Sistema" Le lottizzazioni per appartenenza proseguonocome ieri "Io penso che ...La cerimonia di inaugurazione della veglia - staffetta che durerà tre giorni si è tenuta... Alla cerimonia di apertura sono intervenuti il Capo del Dap, Giovanni Russo , il Presidente dell', ...

Sciopero a Napoli il 26 maggio 2023: orari di treni, metro e bus Anm ... Fanpage.it

La mobilitazione indetta dall'Unione sindacale di base con la richiesta di salari più alti e orari meno disagiati ..."Per me è un privilegio essere qui a fianco di quanti, Anm e Dap, quotidianamente sono impegnati nella lotta contro la criminalità. E ancor di più sono onorato a farlo davanti ai ragazzi delle scuole" ...