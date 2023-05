Anica trovata morta nel Piave a 31 anni. 'È stata uccisa e gettata nel fiume'

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dichiara zero e vive in una villa di 200 mq: confiscati immobile, auto e moto d'epoca Sul corpo di'numerose lesioni contusive' Sul corpo di, riporta il Corriere.it, sono state ...

Dichiara zero e vive in una villa di 200 mq: confiscati immobile, auto e moto d'epoca Sul corpo di'numerose lesioni contusive' Sul corpo di, riporta il Corriere.it, sono state ...Donnamorta nel Piave, cosa sappiamo fin qui Le ricerche dierano partite il giorno precedente il ritrovamento, quando il compagno ne aveva denunciato la scomparsa. L'esame autoptico ...La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio volontario in relazione alla morte diPanfile, la 31ennesenza vita domenica scorsa sul greto del Piave, a Spresiano. La prima ipotesi era quella di un suicidio. Le ricerche dierano partite il giorno precedente il ...

Anica Panfile trovata morta sul greto del Piave, l'autopsia: la 31enne è stata uccisa la Repubblica

SPRESIANO - La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio volontario in relazione alla morte di Anica Panfile, una 31enne il cui corpo è stato trovato domenica scorsa sul greto del Piave, ...La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio volontario in relazione alla morte di Anica Panfile, una 31enne il cui corpo è stato trovato domenica scorsa sul greto del Piave, a Spresiano, ...