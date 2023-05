Anica Panfile | la giovane madre trovata morta sotto al viadotto è stata uccisa

(Di venerdì 26 maggio 2023), la 31enne romenadomenica scorsa nelle acque del Piave, non si è suicidata. È. A questa conclusione è giunta la Procura di Treviso, che oggi, a cinque giorni dal ritrovamento del cadavere nel fiume, nei pressi di Spresiano in provincia di Treviso, ha...

Scartata l'ipotesi del suicidio, sulla morte dila procura di Treviso indaga per omicidio volontario dopo la svolta arrivata dall'autopsia sulla 31enne trovata senza vita la scorsa domenica sul greto del fiume Piave, a Spresiano. Era ...La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio volontario in relazione alla morte di, una 31enne il cui corpo è stato trovato domenica scorsa sul greto del Piave, a Spresiano, incagliato in pochi centimetri d'acqua. La prima ipotesi era quella di un suicidio. Le ricerche ...La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio volontario in relazione alla morte di, una 31enne il cui corpo è stato trovato domenica scorsa sul greto del Piave, a Spresiano, incagliato in pochi centimetri d'acqua. La prima ipotesi era quella del suicidio La prima ...

Anica Panfile, trovata morta nel Piave: la procura di Treviso indaga per omicidio il Resto del Carlino

Anica Panfile, la donna trovata morta nel fiume Piave, non si è suicidata: dall'autopsia è emerso che siamo di fronte all'ennesimo omicidio ...La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio volontario in relazione alla morte di Anica Panfile, una 31enne il cui corpo è stato trovato domenica scorsa sul greto del Piave, a Spresiano, ...