Anica Panfile | il giallo della donna trovata morta nel Piave Svolta dall’autopsia | si indaga per omicidio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Scartata l’ipotesi del suicidio, sulla morte dila procura di Trevisopervolontario dopo laarrivatasulla 31ennesenza vita la scorsa domenica sul greto del fiume, a Spresiano. Era stato un pescatore a ritrovare il corpoincagliato in pochi centimetri d’acqua sotto un viadotto. Circostanza che aveva fatto immaginare in un primo momento al gesto volontario, per quanto l’ipotesi apparisse da subito debole: il punto da cui lasarebbe caduta è raggiungibile solo percorrendo a piedi un tratto di autostrada e sarebbe poi stata ripresa dalle telecamere. Alcuni conoscenti, tra cui un’amica, aveva parlato dei problemi ...

