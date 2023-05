Angela Favolosa Cubista oggi | cosa fa la star di Uomini e Donne

(Di venerdì 26 maggio 2023)è più viva che mai e il 26 maggio 2023 compie 79 anni. Continua a fare qualche serata, ogni tanto, fa una vita molto attiva, ma ha una pensione di 500 euro e a volte si ritrova in difficoltà economiche.Troina, questo il vero nome della performer lanciata da, è un po’ dispiaciuta perché non è stata più chiamata nel programma di Maria De Filippi. Ogni tanto si sente con Gemma Galgani, ma dice che lei è un po’ invidiosa e “si è montata la testa”.è single e non vuole saperne assolutamente di: “voglioe da sola, nel mio letto matrimoniale a vedere film fino alle due di notte”. In un’intervista a Fanpage ha parlato di un passato ...

Dopo essere stata per diverso tempo la vera star del programma Uomini e Donne , la damaTroina , conosciuta anche comelaCubista , in occasione del suo 79° compleanno ha parlato delle difficoltà che sta vivendo dopo il programma. Ecco le sue esatte parole.Troina rivela: "Non ho neanche i soldi ...Cubista , dopo un glorioso passato televisivo a Uomini e Donne , si lascia intervistare da FanPage e svela in che situazione si trova dopo il successo ottenuto in televisione....Dacubista arrivano accuse a Maria de Filippi e alla redazione di Uomini e Donne: ecco che cosa c'entra Barbara ...

Angela favolosa cubista ex Uomini e Donne vuota il sacco su Maria ... Tag24

La protagonista Over del Trono versa in uno stato economico pietoso: dopo il successo nel programma "Uomini e Donne", il tracollo.Stiamo parlando di Angela Troina, conosciuta come Angela La Favolosa Cubista, che come ricorderete è diventata abbastanza nota grazie al programma di Maria De Filippi. Angela Troina, la sua vita dopo ...