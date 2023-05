Angela Favolosa Cubista | “Non ho soldi per mangiare Su Barbara e Maria…”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il debutto a Italia’s Got Talent, diverse stagioni a Uomini e Donne durante il Trono Over e anche delle ospitate a Pomeriggio 5, per anniha fatto il giro delle trasmissioni di Canale 5. Dopo l’addio a Uomini e Donne però i riflettori si sono spenti sulla 79enne, almeno quelli televisivi, perché delle serate nei locali ha continuato a farle. A quanto pare però le ospitate in discoteca non l’aiutano molto, perché in un’intervista rilasciata oggi a Fan Page la donna ha detto di avere dei problemi economici. Pare addirittura che qualche volta lanon riesca a comprarsi nemmeno il cibo.: “Qualche volta mi manca il denaro per comprare i generi alimentari”. “A volte io non ho neanche i ...

