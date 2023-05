(Di venerdì 26 maggio 2023) In occasione della sua comparsa sul red carpet di Cannes 2023 per la premiére del film L'été dernier, l'abbiamo intervistata e ci ha rivelato il suo desiderio di cambiare le parole che si usano per descrivere l'invecchiamento, perché quando una donna invecchia, dice, non è meno sexy di un uomo che invecchia

Con, Katherine Langford e Wim Wenders che ha presentato 'Perfect ...la classe (8) Da tempo ormai l'attrice fa quello che vorremmo fare tutte noi: smettere con la tinta e portare con disinvoltura uan folta chioma grigia che, per l'occasione, è stata ...GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Cannes 2023, i voti ai look sul red carpet con. FOTO Nella sera in cui si ...

Andie MacDowell: «Dobbiamo fare come gli uomini, accettano la loro età in modo più disinvolto» Vanity Fair Italia

Andie Macdowell sfila a Cannes 2023 con un abito bronzeo con maxi fiocco di Saint Laurent e raccoglie la chioma girgia in maniera elegante ...Quentin Tarantino è tornato a Cannes, non per presentare un nuovo film ma come ospite d’onore della Quinzaine des Cinéastes. Prima del dialogo con il pubblico, ieri ha scelto di proiettare Rolling Thu ...