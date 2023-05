Andie MacDowell ama le sue rughe e i capelli bianchi | Invecchiare non ti fa essere meno sexy

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 26 maggio 2023)ha recentemente confessato di 'amare le sue' e 'i suoi', affermando che 'non ti fa'.si sente "più che a suo agio" nell'a Hollywood: l'attrice 65enne ha recentemente rilasciato un'intervista durante la quale ha dichiarato di non sentirsi "" man mano che va avanti con gli anni, confessando con orgoglio di "amare le suee i suoi". "C'è un periodo di tempo tra i 40 e i 60 anni in cui penso che le donne del settore possano avere difficoltà perché non sanno cosa fare. Sono state viste ...