Amnesty | ' indagare i talebani per il crimine contro l' umanità'

(Di venerdì 26 maggio 2023) Le gravi limitazioni e l'illegale repressione dei diritti delle donne e delle bambine da parte deiin Afghanistan devono essere indagate come possibili crimini di diritto internazionale, tra ...

Amnesty International e la Commissione internazionale dei giuristi ritengono che la procura della Corte penale internazionale dovrebbe aggiungere il crimine contro l'umanità di persecuzione di genere. Come andare avanti Nel loro rapporto, Amnesty International e la Commissione internazionale dei giuristi chiedono di istituire meccanismi internazionali indipendenti di accertamento delle responsabilità.

È quanto hanno dichiarato oggi Amnesty International e la Commissione internazionale dei giuristi, in un rapporto intitolato "La guerra dei talebani contro le donne: il crimine contro l'umanità di ...Amnesty International ha pubblicato oggi un nuovo rapporto in cui chiede all’ufficio della Procura generale del Perú di indagare, fino ai più alti livelli, su tutti coloro che hanno ordinato o tollera ...