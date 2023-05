Ammanco Usigrai | botte da orbi a sinistra Il sindacato si spacca E pretende le dimissioni di Di Trapani

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 26 maggio 2023) L’imbarazzante vicenda delle migliaia di euro – si parla di 100mila euro ma anche sulla cifra non è stata fatta ancora la necessaria chiarezza – spariti, anzi, sottratti dalle casse dell’, il potentissimodei 2.000 giornalisti Rai, sta assumendo toni kafkiani. Ma, soprattutto sta facendo deflagrare la maggioranza rossa dell’. Che, in questi anni, ha fatto il bello e il cattivo tempo a viale Mazzini. Un triumvirato che ora vacilla sotto i colpi della sua stessa maggioranza indignata per come viene gestita la faccenda. La sparizione del denaro, frutto della raccolta delle quote di iscrizione al(quote proporzionali agli stipendi che, in Rai, sono, in molti casi, stellari) ha creato dapprima mugugni e borbottii nei corridoi Rai contro i verticichiusi a riccio, ...