Amici | Wax e Maria De Filippi arrivano ai ferri corti | il racconto del litigio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 26 maggio 2023) Cos'è successo tra Wax eDe? L'ex allievo rompe il silenzio e racconta il motivo dello scontro con la padrona di casa diIn questa nuova edizione di, uno degli allievi che non è passato di certo in osservato è stato Wax. Il ragazzo durante i casting viene scelto dalla cantante Arisa che, dopo aver passato un anno a Ballando con le stelle, vincendo, ha deciso di ritornare ad essere una professoressa del banco di canto. Quest’anno ho fatto coppia con raimondo Todaro durante le sfide del serale in cui, i professori si accoppiano tra uno di canto e uno di ballo facendo sfidare i loro allievi. Wax cattura subito l’attenzione della cantante, ma nel corso di tutto il programma, non passa di certo in osservato non solo per il suo talento, ma anche per alcuni suoi comportamenti che mandano su tutte le ...