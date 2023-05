Amici | Biondo tra i protagonisti di una seguitissima fiction Rai | ecco quale

Leggi su isaechia

(Di venerdì 26 maggio 2023) Non è la prima volta chesmette i panni da cantante per diventare attore, anche se questa volta in una notaRai. Sono passati alcuni anni da quando il cantante di Dejà Vu si apprestava a calcare il palco didi Maria De Filippi. Era la diciassettesima edizione del talent show eera stato notato per il suo carattere ed il suo stile canoro da Rudy Zerbi. In quell’edizione, a trionfare fu Irama, ma come sappiamo Simone Baldasseroni – in arte– arrivò comunque tra i favoriti alla vittoria. Nel 2018, proprio nella Casetta ditrovò l’amore: aveva conosciuto infatti Emma Muscat, cantante maltese che sarà poi eliminata in semifinale. La storia d’amore tra i due è durata circa due anni, tra collaborazioni canore e avvistamenti ...