A sottolinearlo è l'Index 2023 (Aii 2023), contenuto all'interno dell'Innotech Report realizzato dalla Innotech Community di The European House -e presentato nel ...Ma e' quarta per qualita' della ricerca scientifica . L'Italia e' quart'ultima per capacita' di innovazione. Lo rivela l'Index 2023, presentato al Technology Forum organizzato a Stresa da The European Houseche colloca l'Italia nelle retrovie dell'innovazione, confrontando le performance ...A sottolinearlo è l'Index 2023 (AII 2023), contenuto all'interno dell'Innotech Report realizzato dalla Innotech Community di The European House -e presentato nel ...

Ambrosetti Innosystem Index, Italia nelle retrovie fra 22 Paesi Adnkronos

Gli analisti: 'Alzare la capacità di innovazione, servono investimenti e governance per trasformare le eccellenze in opportunità di sviluppo' ...A sottolinearlo è l’Ambrosetti Innosystem Index, contenuto all’interno del report realizzato dalla Innotech Community di The European House - Ambrosetti e presentato nel corso del Technology Forum ...