Ambientalisti in Vaticano | a processo i due attivisti si erano “incollati” al Laocoonte

(Di venerdì 26 maggio 2023) Siletteralmente “” alla base della statua diall’interno dei Musei Vaticani esponendo uno striscione con scritto “no gas e no carbone” (guarda il video). Ieri indueitaliani hanno affrontato la seconda udienza delper l’azione. “Come, scienziati esono i testimoni che cercano di avvertire chi li circonda sulle conseguenze che le azioni di oggi avranno sul futuro – spiegava il collettivo di Ultima generazione in una nota -. Come, scienziati enon vengono ascoltati o, peggio, vengono messi a tacere dalla politica, più interessata a difendere i privilegi di una minoranza che a provvedere al bene della collettività”. Le ...

Ieri in Vaticano due ambientalisti italiani hanno affrontato la seconda udienza del processo per l’azione. “Come Laocoonte, scienziati e attivisti sono i testimoni che cercano di avvertire chi li ...Città del Vaticano - La salsa di pomodoro sulle opere di Gauguin e Picasso, i blocchi umani sul Raccordo anulare fermando il traffico per ore, la vernice nera nella Fontana di Trevi ...