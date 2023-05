Amazon ed Engie insieme | inaugurato il più grande parco agrivoltaico in Italia

(Di venerdì 26 maggio 2023) Una tecnologia di ultima generazione per un impianto con una capacità installata di 66 MW, con oltre 120mila pannelli fotovoltaici, esteso per 115 ettari (equivalenti a 161 campi di calcio) e in grado ...

