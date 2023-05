Amadeus su Sanremo ‘24 | la gag a Viva Rai 2 preoccupa

(Di venerdì 26 maggio 2023) ARAI2spiazza! La gag fa il giro del web ma il Direttore tranquillizza: “Stiamo lavorando tranquillamente al prossimo Festival di” La gag di questa mattina aRai2 sui dubbi dicirca il partecipare alla prossima edizione del Festival diha certamente spaventato gli addicted della Kermesse. Come riporta anche il sito di notizie Fanpage, in un clima già di per sé caldo tra nuove nomine e le dimissioni eccellenti di Lucia Annunziata, il siparietto genercaos e confusione al punto che la Rai corre a smentire. È l’Ansa a girare la precisazione. Il neo amministratore delegato della Rai Roberto Sergio e, fa sapere l’agenzia, stanno lavorando tranquillamente alla prossima edizione del festival di. E fine ...

... daa Carlo Conti, da Antonella Clerici a Milly Carlucci, da Alessia Marcuzzi a Francesca Fagnani e così via . E con gli occhi puntati anche all'evento degli eventi: il Festival di. '......farà o meno il prossimo Festival di, ha anche svelato un retroscena. Difatti il conduttore ha confessato al pubblico a casa che questo sarebbe dovuto rimanere un segreto, visto che...I casi, Fazio e Annunziata, invece, mostrano che alla destra - destra, a differenza del ... a fare la differenza, ma quella "bassa": la moda, i media, persino. La destra fa dunque ...

Viva Rai2, Fiorello svela il progetto di Amadeus sul Festival di Sanremo Il Tempo

"Ieri ho sentito Amadeus e mi ha detto "Non so se quest'anno farò Sanremo. Forse ho intenzione di non farlo". Mi ha detto cosi'". Lo ha raccontato Fiorello nel corso… Leggi ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...