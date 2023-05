(Di venerdì 26 maggio 2023)tra dueclette ad, intorno alle 12.40 di venerdì 26 maggio. Due uomini, uno di 68 anni e l’altro di 32, si sono scontrati frontalmente neldi via Piave 149. Probabilmente l’effetto del buio in contrasto con la forte luce dell’esterno, ha impedito ai due ciclisti una visuale chiara. Sta di fatto che i due mezzo si sono scontrati e i ciclisti sono caduti a terra, sbattendo con violenza sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorso al 112: sul posto sonote tre ambulanze e l’elicottero del 118. Ad avere la peggio l’anziano, che ha riportato un trauma cranico e un trauma alla schiena ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Anche il 32enne ha riportato un ...

Alzano Lombardo, scontro frontale tra due bici nel sottopasso: arriva l’elisoccorso BergamoNews.it

