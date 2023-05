Alunni e insegnanti sentono odore di gas | alcuni accusano malesseri | evacuata una scuola primaria

(Di venerdì 26 maggio 2023) Chiusa unaa Lamporecchio, in provincia di Pistoia, in quanto nel corso della mattinata è stato avvertito un fortedi gas da bambini eche ha causato. L'articolo .

... l'Istituto scolastico ha ospitato un incontro nel quale glidelle due classi - oltre 30 bambine e bambini - e il personale docente - composto dalleSimona Langela, Gabriella ...Moltidelle scuole cittadine Carella, Verdi e Cafaro, sono rimasti fuori dai cancelli questa ... Secondo quanto riferito da alcunel'astensione dal lavoro non sarebbe stata annunciata....a finire i rifiuti che produciamo ogni giorno' ed è stato pensato come un vero e proprio viaggio alla scoperta del riciclo che negli scorsi mesi ha accompagnato virtualmenteedin ...

Alunno beve dalla sua borraccia e si sente male in classe: i docenti lo portano in ospedale. Ipotesi scherzo da parte di qualche compagno di classe Orizzonte Scuola

Chiusa una scuola primaria a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, in quanto nel corso della mattinata è stato avvertito un forte odore di gas da bambini e insegnanti che ha causato alcuni malesseri.Sarà incentrato sulle tematiche dell’agenda Onu 2030, trattate e sviluppate in classe, con laboratori, progetti e attività, nel corso di tutto l’anno ...