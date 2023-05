Almeria-Valladolid domenica 28 maggio 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici Tensione altissima per un fondamentale scontro salvezza

(Di venerdì 26 maggio 2023) Le ultime giornate di Liga sono spesso molto coinvolgenti ma anche drammatiche: quest’anno sono davvero tante le squadre che lottano per salvarsi, ci sono ancora molte compagini che rischiano di scendere in Segunda. Lodiretto disera traè di un’importanza difficile da descrivere: gli andalusi hanno 39 punti, sono InfoBetting: Scommesse Sportive e

Liga, zona retrocessione: i nostri pronostici Allora, abbiamo preso in considerazione tre partite:, Cadice - Celta Vigo e Getafe - Osasuna. Partiamo dalla prima, che vede due ...... Villarreal 63; Betis Siviglia 56; Athletic Bilbao* 50; Girona e Siviglia 49; Osasuna* 47; Rayo Vallecno 46; Maiorca* 44; Valencia* e Celta Vigo 40;39; Getafe, Cadice e38; ......hanno compiuto un passo forse decisivo grazie alla vittoria nello scontro diretto con il.Madrid già sicuro di prendere parte alla prossima Champions League ma anche con Valencia e, ...

Almeria-Valladolid (domenica 28 maggio 2023 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Tensione altissima p... Infobetting

Ecco tutti i risultati della trentaseiesima giornata di LaLiga 2022/23 e la classifica. Turno infrasettimanale importante.È un finale di stagione thriller in LaLiga, con sette squadre ancora in corsa per la salvezza: il Valencia si gioca il match point ...