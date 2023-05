(Di venerdì 26 maggio 2023)delleo dei veicoli ibridi che sono stati sommersi dall’acqua e bloccati nel fango durante il disastro avvenuto in? Idelhanno fornito alcunea scopo precauzionale, data la peculiarità dei veicoli interessati. A, con un un avviso diramato attraverso i canali social del Comune «i cittadini e le concessionarie che hanno avutoo ibride sommerse dall’acqua sono invitati a metterle “in quarantena” a scopo precauzionale per un periodo di 15 giorni in spazi esterni e distanziate di 5 metri l’una dall’altra». Alla base di questa indicazione vi è l’eventualità che l’acqua che si è infiltrata nei motori ...

...decisione del Governo di istituire un'estrazione settimanale straordinaria del SuperEnalotto e destinare le maggiori entrate erariali a favore delle popolazioni colpite dallein- ...... unità produttiva dell'Agenzia Industrie Difesa, è andata nelle aree dell'Romagna colpite da maltempo eper supportare le popolazioni locali con la consegna di presidi farmaceutici: ...Sei Toscana si è attivata per mettere a disposizione mezzi e uomini per le operazioni di rimozione detriti e pulizia dei territori colpiti dalleinRomagna. Grazie all'impegno dei propri dipendenti ed alla disponibilità delle cooperative e aziende del territorio che operano sotto il coordinamento della società, Sei Toscana ...

Alluvioni in Emilia-Romagna, cosa fare con le auto elettriche Le indicazioni dei Vigili del Fuoco di Ravenna Open

In seguito alla decisione del Governo di istituire un’estrazione settimanale straordinaria del SuperEnalotto e destinare le maggiori entrate erariali a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni ...Sulla piattaforma GoFundMe Chiara Galliani ha lanciato una campagna, in seguito all’alluvione in Emilia Romagna, per l’acquisto di un’auto speciale, che ha superato i 5mila euro in poche ore. Chiara ...