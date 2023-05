Alluvioni e altri disastri | sempre più difficile per le assicurazioni pagare i danni del cambiamento climatico

(Di venerdì 26 maggio 2023) Gli eventi estremi l'anno scorso hanno causato 270 miliardi dinel mondo. In Europa solo un quarto dei beni sono coperti da polizze. In Italia meno del 5%. Ma le incertezze del clima rendono impossibile anche per le compagnie fare previsioni precise

...2 miliardi ma occorreranno moltifondi per fronteggiare anche la fase due. "Una volta che ... Marradi, Palazzuolo sul Serio e Londa nel Fiorentino) colpiti nei giorni scorsi da. Tajani ......) I dogmi possono andare bene incampi'. In un certo senso ha ragione: la crisi climatica non ... a vedere interi raccolti persi per siccità e, ad assistere inermi alla normalizzazione ...Giovedì le zone della Romagna stravolte dalledell'ultimo periodo, hanno ricevuto la visita, o meglio il sorvolo, della Commissaria ... unico e solo tra glipartner, del provvedimento di ...

Nuovo comunicato stampa del Governo: bonus sfollati, indennità autonomi, CIG, sospensioni fiscali e previdenziali, bollette e mutui anche per Marche e Toscana ...Da giorni, sono impegnati in Romagna. Dove si è verificata una tragedia immane. In zona, infatti, non si ha memoria, d'uomo o storica, di eventi di questa portata. Da Forlì, dove quartieri che mai ave ...