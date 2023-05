Alluvione | tutti gli aiuti per famiglie e imprese | i Comuni in stato di emergenza

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 26 maggio 2023) Mentre il maltempo non dà tregua nell’Emilia-Romagna devastata dall’, dove prosegue l’allerta rossa, il Governo Meloni è deciso a chiedere aiuto al Fondo di solidarietà europea. “Il sostegno della Commissione e dell’Unione può essere in questa fase molto importante – ha detto Giorgia Meloni -. Noi nelle prossime settimane, una volta che saremo riusciti a fare una stima complessiva dei danni derivanti dall’, faremo richiesta di attivazione del Fondo di solidarietà, un fondo previsto per i disastri e le calamità naturali a cui purtroppo l’Italia ha già dovuto accedere altra volte”. Meloni definisce “importante” che la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen abbia visto con i suoi occhi “l’estensione del problema e i problemi multiformi con cui abbiamo a che fare, perché avremo bisogno di un occhio di riguardo per questa ...