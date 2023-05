Alluvione | Sisal | i proventi dell' estrazione straordinaria alla popolazione dell' Emilia Romagna

(Di venerdì 26 maggio 2023) A seguitoa decisione del Governo di istituire un'settimanaledel SuperEnalotto e destinare le maggiori entrate erariali a favoree popolazioni colpite dalle alluvioni inha deciso di devolvere iche deriveranno dall'aggiuntiva, ddata di avvio fino al 31 dicembre 2023, per supportare concretamente iniziative a favore dei territori colpiti. “Ci sentiamo fortemente responsabilizzati nel mettere a disposizione tutta la nostra esperienza e competenza nella gestione del SuperEnalotto - dichiara Francesco Durante, CEO diSpa - per sostenere in un momento di così grande difficoltà e nel ...

A seguito della decisione del Governo di istituire un’estrazione settimanale straordinaria del SuperEnalotto e destinare le maggiori entrate erariali a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni ...In partenza anche la raccolta fondi tramite donazioni spontanee grazie alla rete di 37mila punti vendita sul territorio nazionale.