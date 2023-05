Alluvione | Meloni | “Commissario? Oggi il problema è trovare i soldi”

Leggi ancheEmilia Romagna,: "Regione locomotiva Paese, doveroso farla ripartire" Infettivologi, 'in Emilia R. no allarme per rischio epidemie ma monitorare'Emilia Romagna,......una realtà molto particolare quando sono andato a trovare i cittadini colpiti dall'. Di ... E' quanto ha detto il premier Giorgiain collegamento da Palazzo Chigi al Festival dell'......2% - 1,4% è un auspicio", , e poi ha aggiunto: "Sul Mes non ricattiamo nessuno, ci sarà soluzione": 'L'Emilia Romagna è una locomotiva' Per quanto riguarda l', ha detto, 'di ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Alluvione Emilia Romagna, Meloni frena sul commissario: 'Prima servono le risorse' ...BOLOGNA - "Sul tema del commissario sono francamente molto colpita dal fatto che sia questo il dibattito che vi interessa mentre ancora si stanno ...