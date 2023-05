Alluvione | l’allerta si allarga | stato di emergenza anche nelle Marche e in Toscana

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag – L’in Emilia Romagna “” il suodiad altre regioni, come riporta Tgcom24. La situazione resta complicata, in attesa che il tempo, finalmente, migliori le sue condizioni.ditodi, una questione di cautele. Estesead altre regioni dallo stesso Consiglio dei ministri di ieri, il quale ha dato il via libera alper le città dellee della, colpite anch’esse dalle bombe d’acqua,se in modalità inferiori all’Emilia Romagna. Per quanto ...