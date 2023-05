Alluvione Emilia Romagna | von der Leyen | Dal Pnrr 6 miliardi per prevenire dissesto

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 26 maggio 2023) "Tin bota. L'Europa è con voi. Anche per ripristinare l'equilibrio stravolto tra la natura e l'ambiente edificato". A dirlo è la presidente della Commissione europea Ursula von der, che dopo la visita di ieri nelle zone alluvionate dell'oggi, alla Biennale di Venezia, ha sottolineto: "Il Next Generation Eu prevede 6di euro per l'Italia, destinati a ridurre i rischi di inondazioni e frane. Per esempio, sarà ripristinato il letto del fiume Po, con interventi di rimozione del cemento e riattivazione del verde lungo le rive, per lasciare spazio alla natura. Dobbiamo fare della natura il nostro partner nella lotta contro i cambiamenti climatici" (LO SPECIALR SULL'). La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in collegamento con il Festival dell'Economia di Trento, ha ...