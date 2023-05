Alluvione Emilia Romagna | Tajani | “Da Fondo solidarietà Ue 400 milioni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 maggio 2023) "Troveremo commissario che possa dedicarsi a tempo pieno, non tocca a Ue dire cosa fare" Daldidell’Unione europea arriveranno circa 400di euro per l’e le popolazioni colpite dall’in Italia, ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio, in una intervista a Tg1 Mattina. “Sono conti che dovranno essere fatti a Bruxelles”, dove “faranno in modo di votare in tempi rapidissimi in modo che l’Italia possa avere questi fondi che serviranno da ristoro”, ha sottolineato. “La prima cosa, è quella di far avere gli aiuti”. Perché una parte importante dei due miliardi di euro che il governo si è impegnato a stanziare per le zone colpite dall’“potrà essere erogata immediatamente”, ha detto poi ...