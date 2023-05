Alluvione Emilia-Romagna | Sindaca evacua Conselice per rischio sanitario

(Di venerdì 26 maggio 2023) Paola Pula,del comune di, in provincia di Ravenna, in accordo con la giunta e sentiti i Capigruppo, ha firmato un’ordinanza che impone ai cittadini delle zone ancora allagate di lasciare le proprie abitazioni per motivi igienico sanitari. Ne dà notizia la stessa amministrazione comunale sui canali social. La misura si è resa necessaria viste le difficoltà di smaltimento delle acque dall’abitato di, dovuta alle grandi quantità di acqua presente sul territorio. La pericolosità della situazione è legata strettamente, e unicamente, al contatto con le acque stagnanti. “Il nostro unico obiettivo è quello di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone – ha dichiarato laPula – Siamo in una situazione difficile ma, insieme, ne usciremo e voglio ringraziare tutti coloro che stanno ...

Lo fa undici anni dopo 'Italia Loves', il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell'- Romagna....la RCF Arena di Reggio- spazio in precedenza noto come Campovolo, si terrà Italia Loves Romagna, "un grande concerto - evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile...← Tavolo sull'accordo di programma Ast: superate le difficoltà tecniche di accesso al cofinanziamento del Piano Industrialein- Romagna, l'Umbria invia il terzo contingente &...

Sono state definite le modalità per il rimborso dei biglietti del GP dell'Emilia Romagna cancellato in seguito all'alluvione che ha colpito la regione Benvenuto nello Speciale IMOLAGP 2023, composto ...Mazzi: "Gli obiettivi sono due, raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell'estate 2023 in Romagna".