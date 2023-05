Alluvione Emilia Romagna | rischio sanitario elevato | evacuare i residenti

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - "C'è stata" indopo l'"una complessiva sottovalutazione del, nel senso che già una settimana fa avevo avvertito del pericolo di una commistione tra acque reflue e fognarie, carcasse di animali morti e acqua piovana". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "Non c'è più confine tra quella che è l'acqua delle fogne e il resto, quindi c'è una contaminazione e ildi infezioni. Sinceramente, dal punto di visto medico, credo che si dovesserodi alcune zone, come accade con un terremoto. Ilora è, ci sono ...

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo alla Biennale, e soffermandosi sull'nell'- Romagna.Vedi Anche, Meloni risponde stizzita ai giornalisti: 'Indicare il commissario Il problema è trovare i soldi, non chi li spende'

Alluvione Emilia-Romagna, il sindaco di Ravenna: "Le nutrie devono sparire dall'Italia" TGCOM

Un giorno di permesso retribuito per tutte le persone del Gruppo che vogliono partecipare alle attività della Protezione Civile nelle aree colpite. Già 160 persone hanno aderito all'iniziativa in poch ...Sarà una vigilia speciale di Bologna-Napoli, nel segno della passione per i colori azzurri ma ancor di più nel segno dell'impegno civile e della solidarietà per le vittime dell'alluvione che ha colpit ...