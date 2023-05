Alluvione Emilia Romagna | rischio sanitario elevato | evacuare i residenti

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - "C'è stata" indopo l'"una complessiva sottovalutazione del, nel senso che già una settimana fa avevo avvertito del pericolo di una commistione tra acque reflue e fognarie, carcasse di animali morti e acqua piovana". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "Non c'è più confine tra quella che è l'acqua delle fogne e il resto, quindi c'è una contaminazione e ildi infezioni. Sinceramente, dal punto di visto medico, credo che si dovesserodi alcune zone, come accade con un terremoto. Ilora è, ci sono ...

Continua l'emergenzanelle vaste arre di territorio dell'Romagna dove l'esondazione di fiumi e torrenti ha causati morti e danni ingenti. E adesso il problema si sposta sul piano sanitario. Non a caso, ......il ripristino di una situazione di normalità in- Romagna '. Per consentire a tutti di contribuire a iniziative che possano mitigare il disagio della popolazione colpita dall', Sisal ...Romagna, dopo l'c'è l'allarme tetano Il livello dell'acqua non scende e quelle pozzanghere sono maleodoranti perchè sono di fogna. 'Ogni lesione, anche piccola può essere un fattore ...

Alluvione, von der Leyen: “L'Europa è con voi”. Meloni: “Dall'Ue segnali concreti” Sky Tg24

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Su richiesta dei Vigili del Fuoco, il comune di Ravenna ha disposto la quarantena di 15 giorni per le ...Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - "C'è stata" in Emilia Romagna dopo l'alluvione "una complessiva sottovalutazione del rischio sanitario, nel senso che già una settimana fa avevo avvertito del ...