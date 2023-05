Alluvione Emilia Romagna | Meloni | Regione locomotiva Paese | doveroso farla ripartire

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "L'è una, è". Lo ha detto il premier Giorgiaal Festival dell'Economia a Trento. "Se si ferma noi non possiamo mantenere buoni i parametri macroeconomici che stiamo vedendo'' aggiunge, assicurando che ''noi stiamo facendo tutto quello che si può fare...''. "Ho trovato una realtà molto particolare quando sono andata a trovare i cittadini, colpiti dall'" ricorda. Di solito in questi casi si prova rabbia, invece, ho trovato un popolo che stava lì a spalare fango e lo faceva con l'orgoglio negli occhi, dicendo 'va bene, abbiamo un problema, lo risolveremo, ricostruiremo.' Quando trovi cittadini che sanno di dover partire dalla loro ...

A distanza di dieci giorni dall'che ha duramente colpito alcune zone dell'- Romagna, si sta cercando pian piano di tornare alla normalità, ma i rischi alla salute pubblica del postsono da tenere in debita ...Giorgia Meloni premiata da Alessandra Ghisleri. Ospite di Stasera Italia nella puntata di giovedì 25 maggio su Rete 4, la sondaggista di Euromedia Research parla dell'in- Romagna e della fiducia riposta nel premier. Ed ecco che arrivano le belle notizie per la leader di Fratelli d'Italia. Come esce l'immagine di Giorgia Meloni da questa prima fase ...Ecco le misure principali per famiglie e imprese, che riguardano tutta Italia (mentre per i cittadini colpiti dall'dell'- Romagna, della Marche e della Toscana il Governo ha ...

Alluvione Emilia Romagna: Conselice si trasforma in una Palude, acqua sporca ed aria fetida iLMeteo.it

Lo comunica la Protezione Civile dell'Emilia Romagna. «Nelle prime ore della giornata del 27 maggio - si legge nel bollettino - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, ...Una speciale t-shirt per l’Emilia Romagna, realizzata da Macron per Virtus Segafredo Bologna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, sarà indossata ...