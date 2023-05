Alluvione Emilia-Romagna | mappa dei Comuni colpiti e destinatari degli aiuti

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lo scorso 23 maggio è stato approvato in consiglio dei ministri il decretoper l’, che contiene le prime misure contro l’emergenza esondazioni nei territoridall’e dalle esondazioni. Un mega stanziamento di 2 miliardi solo per la prima fase, quella di estrema emergenza. Tra le misure in arrivo con urgenza a famiglie e imprese colpite dalle esondazioni indel 3 maggio e l’ultima più gravedel 16 maggio scorso, ci sono lo stop ai versamenti fiscali e contributivi e la sospensione dei mutui; e poi ancora cassa integrazione straordinaria e indennità una tantum per lavoratori agricoli, autonomi e partite iva e ...

Lo sciopero, indetto dal sindacato di base Usb, non interesserà i servizi essenziali delle zone dell'Romagna colpite dall'. 'Lo sciopero rappresenta un passaggio importante per la ...Risparmiati dalla protesta non interesserà i servizi essenziali delle zone dell'Romagna colpite dall'. "Lo sciopero rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle ...Iscriviti subito L'inRomagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...

Alluvione, von der Leyen: “L'Europa è con voi”. Meloni: “Dall'Ue segnali concreti” Sky Tg24

Sabato 27 maggio, in occasione della prima giornata di apertura, Caribe Bay devolverà 10 euro per ogni ingresso alla Croce Rossa Italiana ...Dopo l’alluvione vera, ecco puntuale come un orologio svizzero ... di vedere sorgere lungo il corso dell’Enza a Vetto fra le province di Parma e di Reggio Emilia - a impedire che anche il fiume ...