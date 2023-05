Alluvione Emilia Romagna | gli allevatori bloccati nella Valle del Santerno | «Riaprite le strade | non possiamo buttare migliaia di litri di latte al giorno»

L'accorato intervento del governatore dell'Romagna a Piazza Pulita. Il tema è anche la nomina a commissario per l'emergenza e ricostruzione post. "Adesso siamo nell'emergenza e poi verrà il tempo della ricostruzione. Il ...La protesta non interesserà, tuttavia, i servizi essenziali delle zone dell'Romagna colpite dall'. "Lo sciopero rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni ...Iscriviti subito L'inRomagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...

Alluvione, von der Leyen: “L'Europa è con voi”. Meloni: “Dall'Ue segnali concreti” Sky Tg24

E' stata messa all'asta, con il ricavato destinato alle popolazioni dell'Emilia-Romagna, la maglia rosa dei dieci anni dall'impresa con la quale Vincenzo Nibali mise il sigillo al suo primo Giro d'Ita ...Alluvione Emilia Romagna, a Ravenna molte idrovore in azione: si continua a pompare acqua dai canali per farla defluire verso il mare ...