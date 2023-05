Alluvione Emilia-Romagna | elenco completo Comuni colpiti e destinatari degli aiuti

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lo scorso 23 maggio è stato approvato in consiglio dei ministri il decretoper l’, che contiene le prime misure contro l’emergenza esondazioni nei territoridall’e dalle esondazioni. Un mega stanziamento di 2 miliardi solo per la prima fase, quella di estrema emergenza. Tra le misure in arrivo con urgenza a famiglie e imprese colpite dalle esondazioni indel 3 maggio e l’ultima più gravedel 16 maggio scorso, ci sono lo stop ai versamenti fiscali e contributivi e la sospensione dei mutui; e poi ancora cassa integrazione straordinaria e indennità una tantum per lavoratori agricoli, autonomi e partite iva e ...

La protesta non interesserà, tuttavia, i servizi essenziali delle zone dell'Romagna colpite dall'. "Lo sciopero rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni ...Dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea arriveranno circa 400 milioni di euro per l'Romagna e le popolazioni colpite dall'in Italia, ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista a Tg1 Mattina. "Sono conti che dovranno essere fatti a ...Prosegue l'allerta rossa inRomagna dopo l'che ha devastato la regione. Devastazione per la quale il governo chiederà il Fondo di solidarietà europea. Le previsioni meteo di oggi, secondo la Protezione civile, ...

Nuovo comunicato stampa del Governo: bonus sfollati, indennità autonomi, CIG, sospensioni fiscali e previdenziali, bollette e mutui anche per Marche e Toscana ...L’Emilia Romagna, una regione alle prese con la devastazione dell’acqua, dopo il picco alluvionale registratosi nelle giornate del 16 e 17 maggio, le dolenti richieste della popolazione e le immagini ...